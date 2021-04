Λάρισα

Άλογο “έκοβε βόλτες” στο κέντρο της Λάρισας (βίντεο)

Έντρομοι οδηγοί νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης είδαν άλογο να περνά ανάμεσα στα οχήματά τους επί της οδού Ιωαννίνων, στη διασταύρωση με την οδό Χατζημιχάλη, κοντά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.



Άγνωστο πως, το άλογο ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και άρχισε να… βολτάρει στους δρόμους. Ένα αστικό λεωφορείο ακινητοποιήθηκε για λίγα λεπτά, με περαστικούς να επιχειρούν να απομακρύνουν το άλογο. Αυτό όμως έφυγε με ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς την πλατεία της Φιλιππούπολης, εκεί όπου άφησε άφωνους τους δεκάδες πολίτες.

Πιο ψύχραιμοι και προφανώς γνώστες, επιχείρησαν να το προσεγγίσουν σε πεζοδρόμιο επί της οδού Χατζημιχάλη, μπροστά από εμπορικά καταστήματα.

Πηγή: Onlarissa.gr