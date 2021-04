Θεσσαλονίκη

Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στην Θεσσαλονίκη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα άτομο. Ποιος ήταν ο λόγος της συμπλοκής.

Επεισόδιο μεταξύ νεαρών, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, έξω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα των δραστών της επίθεσης ήταν οπαδικά. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των ατόμων που δέχτηκαν επίθεση υπήρχαν και άτομα που δεν σχετίζονται με κάποια ομάδα και εξέφρασαν πρόθεση να καταθέσουν σχετικά με όλα όσα συνέβησαν.



Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 25χρονος, ο οποίος μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης