Εύβοια

Ερέτρια: συγκλονίζει ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου των τριών τεχνικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας που είδε την τραγωδία λέει στον ΑΝΤ1 ότι «δεν θα το ξεχάσει ποτέ». Τρισάγιο για τους νεκρούς τελέστηκε από κατοίκους της γειτονιάς.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε κάτοικος της περιοχής της Ερέτριας, όπου έγινε χθες το φριχτό δυστύχημα που προκάλεσε το θάνατο τριών τεχνητών του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο κάτοικος περιέγραψε πώς οι άνδρες «καίγονταν σαν λαμπάδα» φωνάζοντας βοήθεια, ενώτους χτυπούσε το ρεύμα από τα καλώδια που είχαν πιαστεί στο γερανό.

Για το τραγικό περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές, που μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για τον εργοδηγό, τον μηχανικό και την επιβλέπουσα του έργου.

Παράλληλα από την Αστυνομία γίνονται έρευνες για να διερευνηθεί εάν είχε ζητηθεί αρμοδίως να γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Νωρίς το πρωί, ιερέας και οι άνθρωποι που μένουν στην γειτονιά όπου συνέβη η τραγωδία τέλεσαν τρισάγιο στην μνήμη των αδικοχαμένων εργατών.

Τα πρώτα στοιχεία για την τραγωδία

Το συνεργείο ιδιώτη εργολάβου που συνεργάζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ είχε πάει στο κέντρο του χωριού ώστε να επιδιορθώσει βλάβη.

Ένα από τα σύρματα της κολώνας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κόπηκε και με την ταλάντωση που προκλήθηκε ακούμπησε στη μέση τάση και διαπέρασε τους 3 άντρες που εργάζονταν στην κολώνα.

«Ο ένας πάνω στη κολώνα ,οι άλλοι δυο κάτω δίπλα στο φορτηγό. Κρέμασε το καλώδιο που πέρναγε ρεύμα. Σε μια στιγμή είχανε κάποια διακοπή ρεύματος και πέρναγε άλλη μια γραμμή που δεν είχε διακοπεί και ακούμπησε η μια γραμμή στην άλλη και τους χτύπησε ρεύμα. Οι δυο είναι Έλληνες και ο ένας είναι αλλοδαπός. Οι Έλληνες είναι περίπου 50 χρονών και ο αλλοδαπός είναι από ένα διπλανό χωριό. Δεν ήταν υπάλληλοι της ΔΕΗ .Ήταν του εργολάβου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της κοινότητας Γυμνού.

Ένας από τους τρεις εργάτες, έχασε τη ζωή του ενώ ήταν δεμένος πάνω στην κολώνα, ενώ δυο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν σοβαρά.