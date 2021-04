Αχαΐα

Πάτρα: Επτά σεισμοί σε λίγη ώρα

Στον ρυθμό των Ρίχτερ "χορεύουν" από το πρωί περιοχές της Αχαϊας. Τι λέει για την έντονη σεισμική δραστηριότητα ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευθύμιος Σώκος.

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 8.15 σήμερα το πρωί, στην Πάτρα και σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια της Πάτρας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 14 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 11 χιλιόμετρα νότια της Πάτρας.

Σημειώνεται ότι από τις 5.30 σήμερα το πρωί έχουν γίνει αισθητές στην Πάτρα τουλάχιστον έξι ασθενείς σεισμικές δονήσεις, με μέγεθος από 3,1 έως 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίες συνοδεύονταν από υπόκωφη βοή.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Σεισμολογίας, Ευθύμιος Σώκος, «βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί μία σεισμική ακολουθία, που έχει ως επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Χαλανδρίτσας. Η περιοχή είναι γνωστή για την σεισμικότητά της και παρακολουθούμε το φαινόμενο».

