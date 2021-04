Χανιά

“Συναγερμός” για παιδί με νοτιοαφρικανική μετάλλαξη του κορονοϊού

Ανησυχία για το αγόρι με την μετάλλαξη και για δεκάδες άλλα κρούσματα στην περιοχή, που εντοπίστηκαν τις ίδιες ημέρες.

Ανησυχία στην Κρήτη προκάλεσε η ολοκλήρωση της γονιδιωματικής ανάλυσης σε 606 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 09 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου.

Δύο κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού εντόπισε η γονιδιωματική ανάλυση δειγμάτων από 09 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου. Στο Ηράκλειο, τα κρούσματα αφορούν σε δύο Ρώσους ναυτικούς οι οποίοι και νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Στα Χανιά ωστόσο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το κρούσμα με το νοτιοαφρικανικό στέλεχος του ιού αφορά σε 12χρονο μαθητή, που αρχικά εντοπίστηκε θετικός στον covid από τις 15-18 Μαρτίου.

Το παιδί εντοπίστηκε θετικό στον ιό από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου, όμως η πιστοποίηση για το γεγονός ότι πρόκειται για κρούσμα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του ιού, ήρθε μόλις σήμερα. Την περίοδο που ο μαθητής βρέθηκε θετικός στον ιό, προέκυψαν ακόμη 16 άτομα επιπλέον θετικά στον ιό, για τα οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί και επίσημα ότι πρόκειται επίσης για κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του ιού.

Σε ότι αφορά στην βρετανική μετάλλαξη τα κρούσματα στην Κρήτη είναι 447 και, συγκεκριμένα, 28 στα Χανιά, 80 στο Ρέθυμνο, 297 στο Ηράκλειο και 42 στο Λασίθι.

