Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λίμνη Ευβοίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 14 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μεταβαίνει στη Λίμνη Ευβοίας για τη διερεύνηση των αιτιών της δασικής πυρκαγιάς.