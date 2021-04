Εύβοια

Τραγωδία στην Ερέτρια: Συγκινούν, μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι συγγενείς των θυμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαρηγόρητοι είναι οι συγγενείς των τριών εργατών, που βρήκαν τραγικό θάνατο στο Γυμνό Ευβοίας.