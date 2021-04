Χανιά

Σεισμός στα Χανιά

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ- σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί, 92 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιόχωρας στα Χανιά.

