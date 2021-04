Ρεθύμνου

Lockdown: άνοιξε το καφενείο για να γιορτάσει τα γενέθλια του παιδιού του!

Ακριβά θα πληρώσουν τη γιορτή του παιδιού, τόσο ο πατέρας και ιδιοκτήτης του καφενείου, όσο και οι καλεσμένοι του.

Πρόστιμα, σε δύο επιχειρήσεις, βεβαίωσε η αστυνομία σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, στο πλαίσιο των ελέγχων για τη τήρηση των μέτρων, για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού .

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν ιδιοκτήτη καφενείου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο που θέλησε να γιορτάσει τα γενέθλια του παιδιού του στο μαγαζί, καλώντας στενούς συγγενείς. Ο ίδιος θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ αφού η επιχείρηση του άνοιξε για τον εορτασμό των γενεθλίων ενώ τα υπόλοιπα 4 άτομα που βρίσκονταν εντός του χώρου, θα πληρώσουν πρόστιμο 300 ευρώ.

Την ίδια στιγμή στο Δήμο Μαλεβιζίου ο ιδιοκτήτης καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών και ο υπεύθυνος θα πληρώσουν 5.000 ευρώ και 3.000 ευρώ πρόστιμο αντίστοιχα, καθώς και σε αυτή την περίπτωση το κατάστημα ήταν ανοιχτό, παρά την απαγόρευση.

Πηγή: cretapost.gr

