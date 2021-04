Θεσσαλονίκη

Κινηματογραφική σύλληψη για λαθραία τσιγάρα

Μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και έναν τραυματισμό δύο άτομα έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας.

(φωτό αρχείου)

Στη σύλληψη δύο ατόμων, για παράνομη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί των ομάδων «Ζ» και ΔΙΑΣ, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μεσημέρι της Παρασκευής αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν στην οδό Λαγκαδά ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από περιοχή της Αττικής. Ο 33χρονος οδηγός του προαναφερόμενου οχήματος, δε συμμορφώθηκε σε σχετικά σήματα και ανέπτυξε ταχύτητα παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και οδηγώντας επικίνδυνα. Στη συνέχεια εντοπίστηκε να κινείται πεζός σε παράδρομο της περιφερειακής οδού και συνελήφθη, ενώ το όχημα βρέθηκε σε κοντινή περιοχή στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας, αστυνομικοί ομάδας ΔΙΑΣ, εντόπισαν εντός διαμερίσματος στην ευρύτερη περιοχή της οδού Αγίου Δημητρίου, 1.383 πακέτα τσιγάρα και 174 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών δασμών του δημοσίου, ενώ ο 25χρονος που βρισκόταν στο εσωτερικό της οικίας, αποπειράθηκε να διαφύγει από παράθυρο σε ακάλυπτο χώρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

