Πρέβεζα

Χτύπησε τη σύζυγό του με κουζινομάχαιρο

Άγρια επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μια γυναίκα, από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους!

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε, το πρωί της Παρασκευής, ένας αλλοδαπός, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, το πρωί της Παρασκευής, σε περιοχή της Πρέβεζας, ο κατηγορούμενος με τη χρήση μαχαιριού κουζίνας τραυμάτισε την αλλοδαπή σύζυγό του εντός του χώρου στον οποίο διέμεναν.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας όπου και νοσηλεύεται. Στο πλαίσιο ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.