“Διαδήλωση” για... κοκτέιλ στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Κοσμοσυρροή έξω από καταστήματα “take away”.

Ποιος κορονοϊός; Χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΛΑΣ προκειμένου να απομακρυνθούν τα περίπου 150 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί με ποτά και κοκτέιλ έξω από γνωστά καταστήματα που λειτουργούν ως… “take away”, στη διασταύρωση των οδών Καρόλου Ντηλ και Μητροπόλεως, στη Θεσσαλονίκη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και μετά τις συστάσεις των αστυνομικών αρκετοί ήταν αυτοί που συνέχισαν για τα επόμενα λεπτά να πίνουν το ποτό τους, πάνω σε… μοτοσυκλέτες, που χρησιμοποιούν για καθίσματα. αλλά και να στέκονται όρθιοι.

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου χιλιάδες ήταν ο κόσμος που γέμισε ασφυκτικά την παραλία της Θεσσαλονίκης με εκατοντάδες – κυρίως νεαρής ηλικίας – να μαζεύονται έξω από καταστήματα take away.

Περιπολικά της ΕΛΑΣ με μεγάφωνα, λίγο πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας στις 9 το βράδυ πέρασαν από τη λεωφόρο Νίκης.

ΠΗΓΗ: GrTimes