Κυκλάδες

Φωτιά στην Άνδρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκενώθηκε ήδη ένας οικισμός, ενω οι κάτοικοι ενός δεύτερου βρίσκονται σε επιφυλακή.

Εκκενώνεται ένας οικισμός στην Άνδρο, ενώ συζητείται η εκκένωση και ενός ακόμα, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται από τα ξημερώματα στην περιοχή Ρέματα του νησιού.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μετά από εισήγηση του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων εκκενώνεται προληπτικά ο οικισμός Ρέματα, ενώ σε επιφυλακή είναι οι κάτοικοι και του οικισμού Άρνη, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λίγο πριν από τη 01.30 σήμερα τα ξημερώματα σε πολύ δύσβατη περιοχή με σχίνα και πουρνάρια και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, από την πρώτη στιγμή επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και οχήματα εθελοντών, ενώ από το πρωί συμμετέχουν δύο αεροσκάφη, ενώ με ελικόπτερο μεταφέρθηκε και ένα αερομεταφερόμενο πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΑΚ από την Ελευσίνα.