Κυκλάδες

Φωτιά στην Άνδρο: εκκενώθηκαν οικισμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη έχουν εκκενωθεί 2 οικισμοί ενώ οι κάτοικοι κι ενός τρίτου βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αποχωρήσουν αν χρειαστεί.

Εκκενώθηκε και δεύτερος οικισμός στην Άνδρο, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Ρέματα.

Πρόκειται για τους οικισμούς Ρέματα και Ατένι, ενώ σε ετοιμότητα παραμένει και ο οικισμός Άρνη, καθώς η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει ανοίξει σε μεγάλη έκταση, λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν και τα επτά μποφόρ και το δύσβατο της περιοχής.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από την Πυροσβεστική, η απομάκρυνση των κατοίκων είναι προληπτική, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στους οικισμούς, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της νύχτας τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, από σπίθες που πετάχτηκαν, ο επικεφαλής του πυροσβεστικού κλιμακίου της Άνδρου, ο οποίος όμως παραμένει στο μέτωπο της πυρκαγιάς και επιχειρεί κανονικά μαζί με τους άλλους πυροσβέστες.

Φωτογραφίες:cyclades24.gr

Βίντεο: Andros Portal