Lockdown: Θα πληρώσουν ακριβά τον... καφέ

"Τσουχτερά" πρόστιμα σε ιδιοκτήτη καφενείου και πελάτες.

"Φαρμάκι" ο καφές που ήπιαν 4 πελάτες σε ανοιχτό καφενείο παρά τα μέτρα απαγόρευσης.

Οι 4 "θεριακλήδες" χτες, Σάββατο, εντοπίστηκαν σε καφενείο στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο θα έπρεπε να είναι κλειστό, λόγω των μέτρων. Στους "4" επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300 ευρώ.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλει ο ιδιοκτήτης του καφενείου. θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το neakriti, σε επίπεδο γενικότερων ελέγχων για τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού στην Κρήτη, οι αστυνομικοί, το Σάββατο, επέβαλλαν – συνολικά – 80 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και περιορισμούς μετακινήσεων.

