Κυκλάδες

Άνδρος: πρόεδρος κοινότητας απείλησε με φωτιά - τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σε δημοτικό συμβούλιο ο πρόεδρος της κοινότητας Μακροταντάλου είπε πως θα βάλει φωτιά αντιδρώντας στους νέους δασικούς χάρτες.

Αίσθηση προκαλεί η απειλή ενός άνδρα να βάλει φωτιά στην Άνδρο, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στους νέους δασικούς χάρτες.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της κοινότητας Μακροταντάλου, Ανδρέα Τριδήμα, ο οποίος σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο είχε δηλώσει: "Εγώ έχω να πω σαν αγρότης στο επάγγελμα, ότι από δω και μπρος να έχετε στα υπόψη σας ότι θα έχουμε μεγάλες φωτιές στην Άνδρο. Πυρκαγιές!".

Μετά τη χθεσινή φωτιά στην Άνδρο οι απειλές του αυτές επέστρεψαν στη μνήμη όσων βρέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καταγγελίες.

To σενάριο του εμπρησμού άλλωστε, ήταν αυτό που έκανε τον Νίκο Χαρδαλιά να δώσει εντολή για την αποστολή κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και κλιμακίου της Αντιτρομοκρατικής στο νησί.

Ο κ. Τριδήμας μίλησε στο πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και έκανε λόγο για παρόρμηση της στιγμής. "Ένας αγρότης, που του χουν βγάλει δασικό το χωράφι του, θα βάλει φωτιά στο χωράφι του για να το καθαρίσει και μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει ένας κτηνοτρόφος να καούν τόσες χιλιάδες στρέμματα" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μαξίμου, «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 θα έχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να επανεξεταστούν ζητήματα που προέκυψαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Για το θέμα αυτό θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες».

