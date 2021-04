Μεσσηνία

Περιπέτεια για νεαρούς σε φαράγγι στην Καλαμάτα

Επεισοδιακή η βόλτα τεσσάρων ανδρών με τις μηχανές τους. Πώς ενημερώθηκαν οι Αρχές. Ποια η κατάσταση της υγείας τους.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τέσσερις νεαρούς που εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι στην Καλαμάτα, το απόγευμα της Κυριακής.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ είχε κινητοποιηθεί η Ο.Ο.Ε.Δ. της 6ης ΕΜΑΚ. Επίσης υπήρξε και συνδρομή εθελοντών.

Οι νεαροί, που είχαν βγει βόλτα με τις μηχανές τους, ζήτησαν με το κινητό τους τηλέφωνο βοήθεια από τις Αρχές όταν έφθασαν σε απόκρημνο σημείο, πλησίον της Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, από το οποίο δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

