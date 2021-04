Αχαΐα

Γλέντι αρραβώνων με κλαρίνα… χωρίς μάσκες και αποστάσεις (βίντεο)

Ακόμη ένα δείγμα απόλυτης περιφρόνησης των μέτρων, σε μια περιοχή με «έκρηξη κρουσμάτων» που ακόμη κρατά κλειστά τα μαγαζιά.

Μπορεί η Πάτρα να ασφυκτιά από τα κρούσματα κορονοϊού αλλά για πολλούς αυτό είναι μάλλον αδιάφορο.

Ακόμη δε κι αφού αυτό έχει κοστίσει πολύ ακριβά και ιδιαίτερα στον εμπορικό κόσμο, καθώς είναι μία από τις τρεις περιοχές που δεν θα ανοίξει το λιανεμπόριο.

Ακόμη ένα κορονογλέντι «έσκασε μύτη» στα social media, αφού οι καλεσμένοι ήθελαν να μοιραστούν την χαρά τους!

Όλα έγιναν στην Κάτω Αχαΐα, σε σπίτι Ρομά, στο οποίο γινόταν αρραβώνας.

Στο γλέντι συμμετείχαν δεκάδες άτομα που διασκέδαζαν με κλαρίνα, δίχως όμως να φορούν μάσκες ή να τηρούν στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης.

