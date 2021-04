Πιερία

Lockdown: αυτόφωρο μετά από έφοδο σε ανοιχτό ψητοπωλείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψητοπωλείο λειτουργούσε σερβίροντας πελάτες παρά το lockdow!

Κατάστημα στην Πιερία λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, σερβίροντας εννέα πελάτες.

Η αστυνομία κλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής να ελέγξει την επιχείρηση που λειτουργεί ως «κρεοπωλείο - ψητοπωλείο» και βεβαίωσε τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ συνέλαβε με την αυτόφωρη διαδικασία τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

Όπως έγινε γνωστό, στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 3000 ευρώ και επιπλέον πρόστιμα 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας και 500 ευρώ κατ' εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Ακόμη, με πρόστιμο 5000 ευρώ τιμωρήθηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και από 300 ευρώ καθένας από τους πελάτες και ο υπάλληλος που τους σέρβιρε.

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown: επίθεση σε περιπολικό στο Φάληρο

Ομολογία για την επίθεση με βιτριόλι και “συγγνώμη” από την Ιωάννα

Lockdown: επίθεση σε περιπολικό στο Φάληρο