Ανώγεια: αναβιώνει το διπλό φονικό

Ξύπνησαν μνήμες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, για την υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα.

Ξύπνησαν μνήμες το πρωί στα Ανώγεια από το διπλό φονικό στις 2 Μαΐου 2020, με θύματα τον Λευτέρη Καλομοίρη και τον 32χρονο Γιώργη Ξυλούρη.

Η δίκη, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα, αναβλήθηκε τελικά για τις 12 Απριλίου. Η υπόθεση θα φτάσει στο ακροατήριο με έναν 30χρονο να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Πρόκειται για τον γιο του άτυχου μαντιναδολόγου, ο οποίος κατηγορείται ότι άδειασε το πιστόλι του πάνω στον Γ. Ξυλούρη όταν είδε τον πατέρα του να κείτεται νεκρός στο οδόστρωμα. Μία από τις βολίδες που διαπέρασαν το σώμα του 32χρονου θύματος, εξερχόμενη φέρεται να τραυμάτισε στην κνήμη έναν Ανωγειανό, ο οποίος είχε προστρέξει για να ξεχωρίσει τους δύο νεκρούς.

Ένας διάλογος στη γειτονιά όπου διέμεναν οι δύο άνδρες στο Περαχώρι Ανωγείων οδήγησε σε παρεξήγηση. Η έντονη λογομαχία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 30χρονου, πατέρα δύο παιδιών και γόνο γνωστής οικογένειας των Ανωγείων, και του 63χρονου, πατέρα πέντε παιδιών, ο οποίος εδώ και δεκαετίες ασχολείτο με την παράδοση, τη χοροδιδασκαλία και τη συγγραφή βιβλίων με μαντινάδες.

