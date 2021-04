Θεσσαλονίκη

Ζέρβας: Να ανοίξουν με click away τα καταστήματα στην Θεσσαλονίκη

Η πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση να μην λειτουργήσει τελικά το λιανεμπόριο στην περιοχή.

«Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επανεξετάσουμε την κατάσταση, και αυτό που είχα πει πάλι και δεν εισακούστηκα, να υπάρχουν γρήγορα ανακλαστικά. Ξέρετε, λάθη μπορούμε να κάνουμε όλοι, και η κυβέρνηση, κι εγώ, κι εσείς, το θέμα είναι να τα διορθώνεις.

Να πάμε σε μια επανεξέταση αυτής της κατάστασης, κι αύριο – μεθαύριο, και ει δυνατόν, να δούμε αν μπορούμε την Τετάρτη να πάμε σε άνοιγμα της αγοράς με το click away το οποίο είναι το πιο ασφαλές», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, αναφορικά με την απόφαση να μην λειτουργήσει τελικά το λιανεμπόριο στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

«Μπορώ να επιχειρηματολογήσω κι εγώ γι’ αυτό, επιχειρηματολογούν οι έμποροι, έχουν επιχειρηματολογήσει ακόμη κι επιδημιολόγοι, ότι το click away δεν επιβαρύνει την κατάσταση», τόνισε ο κ. Ζέρβας.

«Να επανεξετάσουμε αυτήν την κατάσταση. Ξέρετε, κανείς μην στηρίζεται στο λάθος του, κανείς μην πεισμώνει για κάποιο λόγο, ξέρετε πάντα πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε – όλοι, ακόμη κι εμείς που ίσως δεν φερόμαστε σωστά σε κάποια πράγματα που ίσως έχει να κάνει με την συμπεριφορά μας. Αλλά από την άλλη, κι όποιος παίρνει κάποια μέτρα να πει δεν ήταν προς την σωστή κατεύθυνση, δεν διορθώνουν την κατάσταση, άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να την διορθώσουμε εμείς, να πάρουμε εμείς μέτρα προς άλλη κατεύθυνση», υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

