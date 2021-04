Ηράκλειο

Κορονοϊός - Κρήτη: Πρώτο κρούσμα σε τουρίστα

Συναγερμός στην ¨Κρήτη. Τουρίστας εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό.



Οι πρώτοι τουρίστες από την Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία βρίσκονται στην Κρήτη ήδη από τις 27 Μαρτίου.

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, έχει υποδεχθεί περισσότερους από 300 ξένους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους δεκάδες ελέγχους που έγιναν από τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ μέχρι και χθες είχε βρεθεί ένα μόνο θετικό τεστ κορονοϊού, μεταξύ των επιβατών σε πτήση από Γερμανία.

Ο συγκεκριμένος τουρίστας θα πρέπει πλέον να παραμείνει σε καραντίνα για 10 μέρες στο σπίτι που έχει δηλώσει ως χώρο διαμονής και στη συνέχεια να κάνει και πάλι μοριακό τεστ και αν είναι αρνητικό μπορεί να σταματήσει η καραντίνα του.

Υπενθυμίζεται πως για να ταξιδέψει κάποιος θα πρέπει να προσκομίσει στην αεροπορική εταιρία και πριν την επιβίβαση του στο αεροπλάνο αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών αλλά και να συμπληρώσει τη φόρμα εντοπισμού του, δηλαδή τη φόρμα που δίνει όλα τα στοιχεία της διαμονής του το διάστημα που θα παραμείνει στην Κρήτη.

