Φωτιά στην Κρήτη

Πυρκαγιά σε δασική έκταση. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Μάραθος του δήμου Μαλεβιζίου.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγο μετά τις 14:00, ενώ στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβεστικά οχήματα και 5 βοηθητικά, με 37 πυροσβέστες και μία υδροφόρα του δήμου, που επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών νότιων ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

«Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα» δήλωσε ο περιφερειακός διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης.

Οι φλόγες ευτυχώς δεν απειλούν κατοικημένη έκταση, ενώ σύμφωνα με τον διοικητή, δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί.

