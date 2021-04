Θεσσαλονίκη

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη ληστεία στα ΕΛΤΑ: Ένοπλος σκορπά τον τρόμο (βίντεο)

Ο τσιλιαδόρος επιτηρεί την περιοχή, περιμένοντας τους ληστές για να διαφύγουν.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν την περασμένη Δευτέρα, έξω από τα ΕΛΤΑ στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, είδε το φως της δημοσιότητας.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τι γινόταν έξω από το υποκατάστημα κατά τη διάρκεια της ληστείας, με ένα κόκκινο αυτοκίνητο να έχει σταθμεύσει στη μέση της οδού Βενιζέλου, έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία.

Πρόκειται για τη στιγμή που ο οδηγός και ο τσιλιαδόρος της πενταμελούς συμμορίας αναμένουν τους υπόλοιπους τρεις συνεργούς τους, που βρίσκονται εντός του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αρπάξουν λεία ύψους 35.000 ευρώ, όπως διαπιστώθηκε αργότερα.

Κρατώντας την καραμπίνα του και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο άνδρας επιτηρεί για τουλάχιστον 90 δευτερόλεπτα τη γύρω περιοχή, σκορπώντας τον τρόμο στους ανυποψίαστους περαστικούς, αφού η ληστεία έγινε σε κεντρικό σημείο της περιοχής.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο που εξασφάλισε η Voria.gr οι τρεις συνεργοί που πραγματοποίησαν τη ληστεία αρχίζουν να εμφανίζονται ένας-ένας, έχοντας ολοκληρώσει τη δράση τους, με τον έναν εξ αυτών να κρατά έναν μεγάλο σκουρόχρωμο σάκο με τα χρήματα.

Ενεργώντας με παροιμιώδη ψυχραιμία, οι κουκουλοφόροι μπαίνουν μέσα στο κόκκινο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται πριν καταφτάσει η Αστυνομία.

Να σημειωθεί ότι η διευθύντρια του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ κατήγγειλε ότι οι ληστές την κλώτσησαν στα πλευρά και την τραυμάτισαν στον αυχένα με όπλο που κρατούσαν, με αποτέλεσμα να τη ρίξουν κάτω.

Τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει το τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

