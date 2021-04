Μαγνησία

Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο αδέρφια

Διπλό φονικό στη Μακρινίτσα. Τι όπλισε το χέρι του δράστη.

Διπλό φονικό, στις 8 το βράδυ, στη Μακρινίτσα, όταν ένας άνδρας μπήκε σε σπίτι όπου βρίσκονταν δύο αδέλφια, άνδρας και γυναίκα περίπου 30 και 25 χρονών, και τους μαχαίρωσε θανάσιμα.

Σύμφωνα με το magnesianews, ο δράστης, που ήταν πρώην σύζυγος της νεαρής γυναίκας και το πιθανότερο είναι να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μπήκε στο σπίτι, και, μετά από διαπληκτισμό, τους μαχαίρωσε.

Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε τις μαχαιριές στην κοιλιά και στο πλευρά ενω ο αδελφός της στην κοιλιά και στην καρδιά.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι ο δράστης ενοχλούσε τη γυναίκα και την οικογένειά της, που μάλιστα είχαν ζητήσει δικαστική συνδρομή.