Φονικό στη Μακρινίτσα: ανακρίνεται ο άνδρας που μαχαίρωσε δύο αδέλφια

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από άγρια καταδίωξη. Το χρονικό της τραγωδίας. Σοκαρισμένος ο αστυνομικός που έφθασε πρώτος στο σημείο.

Συγκλονίζει το διπλό φονικό στη Μακρινίτσα με θύματα δύο αδέλφια! Πρόκειται για την πρώην σύζυγο του δράστη και τον αδελφό της, που βρέθηκαν μέσα σε λίμνη αίματος, μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν από τον 31χρονο.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό της ομάδας ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας Βόλου κοντά στην Περιφερειακή Οδό. Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών υπήρξε πρωτοφανής, ακόμα και για τα πιο έμπειρα στελέχη της τοπικής Διεύθυνσης.

Λίγα λεπτά μετά τις 21.00 ο δράστης εντοπίστηκε με το ΙΧ αυτοκίνητό του να κινείται από τον περιφερειακό προς την Αγριά, μέσω του τούνελ. Εκεί ξεκίνησε και η καταδίωξή του από όχημα της Ασφάλειας Βόλου. Οι αστυνομικοί στις 21.25 του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, ενώ οι υπηρεσίες έκαναν το όχημά του “φύλλο και φτερό” εντοπίζοντας μέσα σε αυτό το μαχαίρι των φόνων.

Ο δράστης από τη Μακρινίτσα, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και για τον λόγο αυτό να νοσηλεύθηκε πρόσφατα σε ψυχιατρική κλινική, ανακρίνεται. Ο 31χρονος προ ημερών είχε επισκεφθεί ξανά το πατρικό σπίτι της συζύγου του στη Μακρινίτσα και είχε χειροδικήσει σε μέλη της οικογένειάς της.

Σοκαρισμένος είναι ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος στο σημείο, ύστερα από κλήση που δέχθηκε από την άτυχη 28χρονη, η οποία είχε παντρευτεί πριν από τρία περίπου χρόνια και είχε αποκτήσει ένα κοριτσάκι με τον σύζυγό της, ο οποίος έμελε να είναι ο δολοφόνος της.

«Βοήθεια, σώστε με. Έχει έρθει να μας σκοτώσει. Σπάει τη τζαμαρία για να μπει στο σπίτι μας» φώναζε λίγα λεπτά πριν τις 19.40 το βράδυ της Δευτέρας η γυναίκα. Αμέσως ο αστυνομικός πήρε το περιπολικό και κατευθύνθηκε προς τη Μακρινίτσα. Παρ ότι η απόσταση δεν είναι μεγάλη, άργησε να φτάσει καθώς μπροστά του βρισκόταν ένα φορτηγό που τον καθυστέρησε.

Φτάνοντας στο καλντερίμι που οδηγεί στο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, ήρθε τετ α τετ με τον δολοφόνο, που μόλις είχε σκοτώσειτα δύο αδέρφια. Ο νεαρός άνδρας είδε το περιπολικό και χάθηκε μέσα στα δέντρα, από τα καλντερίμια, με τον αστυνομικό να τον αναζητά. Όμως κατάφερε να το σκάσει μέχρι να συνειδητοποιήσει ο έμπειρος ένστολος τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί λίγα λεπτά νωρίτερα.

Αμέσως έδωσε στον ασύρματο εντολή να μπλοκάρουν την κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο δράστης, όπως έγινε μία ώρα αργότερα. Ο αστυνομικός βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς εκτιμά οτι η αργοπορία του λόγω του φορτηγού που προπορευόταν στο στενό οδικό κύκλωμα του Πηλίου έδωσε την ευκαιρία στον δράστη να ολοκληρώσει το έγκλημά του.

