“Χρυσή” απάτη με γάντια μιας χρήσης

Πώς ένας άνδρας εξαπάτησε έναν άλλον, αποσπώντας του δεκάδες χιλιάδες ευρώ για γάντια μας χρήσης.

Με πρόσχημα τη μεσολάβησή του για την εισαγωγή προστατευτικών γαντιών από εταιρεία της Βουλγαρίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 60χρονος κατηγορείται ότι εξαπάτησε, τον περασμένο Νοέμβριο, 48χρονο, από τον οποίο απέσπασε ποσό άνω των 21.000 ευρώ, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

