Μακρινίτσα: σκότωσε τα δύο αδέλφια σε μια στιγμή

Τα πρώτα στοιχεία και οι μαρτυρίες του διπλού φονικού που σόκαρε το Πήλιο κι όλη την Ελλάδα, προκαλούν σοκ.

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στη Μακρινίτσα, όπου ένας άνδρας σκότωσε τη γυναίκα του και τον αδελφό της. Το εν διαστάσει ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από τρία χρόνια κι είχε ένα παιδί, ενώ τελευταία ήταν σε διάσταση. Ο φερόμενος ως δράστης είχε νοσηλευτεί πρόσφατα για ψυχικά προβλήματα.

Ο 31χρονος μετέβη αρχικά στο σπίτι της οικογένειας, στην Αγία Τριάδα και αφού επιτέθηκε στην πεθερά του, σκότωσε τη σύζυγό του.

Η μητέρα της γυναίκας φώναξε το γιο της, που μένει στη γειτονική Πορταριά, για να μεταβεί στο σπίτι και φτάνοντας εκεί ο άνδρας, ήρθε αντιμέτωπος με τον δράστη, που τον περίμενε πίσω από την πόρτα του σπιτιού. Του κατάφερε μαχαιριές στην καρδιά και την κοιλιά και λίγο μετά ο αδελφός του θύματος κατέληξε από το χέρι του γαμπρού του.

Όταν λίγο μετά έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ότι ήταν αργά, αφού τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Eίχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη Δευτέρα η 28χρονη είχε ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση και την προστασία της οικογένειας της με την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο μετά τις απαραίτητες συστάσεις ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος.

«Σήμερα έφυγε μια μητέρα, μια κόρη, μια, φίλη, μια συμμαθήτριά... Μια γυναίκα και ο αδερφός της! Από τον ίδιο της τον σύζυγό. Ήταν μητέρα ενός αγοριού. Ο άντρας την κακοποιούσε συστηματικά. Νιώθω σοκαρισμένη για το πόσο κοντά μας συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς άπραγοι να μην μπορούμε να βοηθήσουμε! Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή στην βία είτε σωματική είτε λεκτική! Πρέπει να μιλάμε! Η αστυνομία γνώριζε. Αλλά δεν έκανε τίποτα! Αυτή την περίοδο τραβάει το ενδιαφέρον να γράψουν πολίτες για μάσκες! Αγαπημένη συμμαθήτρια θα σε θυμόμαστε! Καλό παράδεισο σε σένα και στον αδερφό σου!», αναφέρει σε ανάρτησή της φίλη του θύματος, σύμφωνα με το real.gr.

Ο φόβος της γυναίκας που έγινε θύμα του συζύγου της, αποτυπώνεται και στα τελευταία λόγια της, όπως τα μετέφερε ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος. «Βοήθεια, σώστε με. Έχει έρθει να μας σκοτώσει. Σπάει τη τζαμαρία για να μπει στο σπίτι μας» φώναζε λίγα λεπτά πριν τις 19.40 το βράδυ της Δευτέρας η 28χρονη.

Ο αστυνομικός έφτασε στην Αγία Τριάδα όσο πιο γρήγορα γινόταν, ήταν όμως αργά, αφού ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο, που κατάφερε να διαφύγει. Ο αστυνομικός έδωσε σήμα και οι έρευνες απέδωσαν, αφού μία ώρα αργότερα, ο 31χρονος συνελήφθη.

