Η ώρα της δίκη για το άγριο φονικό στις Κουρούνες

Στο εδώλιο ο 44χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 73χρονου Μανώλη Φινοκαλιώτη. Τι είπε κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο κατηγορούμενος.

Με rapid test και μια μεγάλη λίστα μαρτύρων ξεκινάει από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του 73χρονου Μανώλη Φινοκαλιώτη, στις Κουρούνες Λασιθίου.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, κληρώθηκαν οι ένορκοι, αναγνώστηκαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου και της υπεράσπισης, ενώ κατόπιν η έδρα υποβλήθηκε σε rapid test στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Ο 44χρονος που κάθεται στο εδώλιο κατηγορούμενος για τη δολοφονία, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας είπε: "Λυπάμαι πολύ, θα σας τα εξηγήσω όλα στην απολογία μου".

Εν τω μεταξύ, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 44χρονου, Διονύσης Βέρρας και Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφεραν πως έχουν διοριστεί κάποιο διάστημα μεν, λόγω διαφόρων καταστάσεων, δε, δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον εντολέα τους ώστε να χτίσουν την υπερασπιστική γραμμή. Για το λόγο αυτό ζήτησαν από την έδρα να τους δοθεί κάποιος χρόνος πριν την απολογία του 44χρονου.

Το "παρών" στο Δικαστικό Μέγαρο δίνουν αρκετοί συγγενείς και από τις δύο πλευρές. Πρώτοι θα καταθέσουν οι συγγενείς του θύματος -η κόρη, η σύζυγος, ο γιος που είχε τραυματιστεί και δεν έχει καταθέσει και ο γαμπρός - που ήταν και παρόντες στο συμβάν.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι η λίστα των μαρτύρων και του κατηγορητηρίου και της υπεράσπισης είναι μακρά, έγινε έκκληση από την πρόεδρο να περιοριστούν οι μάρτυρες και από τις δύο μάρτυρες.

