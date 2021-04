Χανιά

Σούδα: Πλοίο διέλυσε τoν προβλήτα στο λιμάνι (εικόνες)

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα...

Προβλήματα προκάλεσαν στα Χανιά οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Πλοίο προσέκρουσε στον προβλήτα του λιμανιού της Σούδας, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές τόσο η προβλήτα, όσο και το πλοίο, ενώ έπεσε και ένας στύλος φωτισμού.

Η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει από τις υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, αλλά σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρός του, Δημήτρης Βιρηράκης, είναι εμφανές ότι η ζημιά είναι ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και θα χρειαστεί να αποξηλωθεί μεγάλο μέρος της ράμπας που υπέστη τη ζημιά.

Ευτυχώς από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: zarpanews.gr

