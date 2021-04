Μαγνησία

Η Μακρινίτσα θρηνεί και αποχαιρετά τα δύο αδέλφια

Αύριο η κηδεία των δύο αδελφών. Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο εν διαστάσει σύζυγος και δράστης του φονικού. Η γυναίκα είχε ζητήσει προστασία.

Στα δικαστήρια Βόλου προσήχθη ο 31χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του και του αδελφού της, στη Μακρινίτσα.

Ο φερόμενος ως δράστης oδήγηθηκε στα δικαστήρια, από την πίσω πόρτα, όπου και κατέθεσε πως δεν θυμάται τίποτα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία από το ρεπορτάζ της απεσταλμένης του ΑΝΤ1 στο Βόλο, Πωλίνας Κολοκοτρώνη, η 28χρονη βρισκόταν χθες στο πατρικό της με τη μητέρας της, ενώ στον από πάνω όροφο ήταν ο πατέρας με τον γιο της.

Ο πατέρας δεν κατέβηκε κάτω, λόγω του ότι προ ημερών είχε λογομαχήσει με τον γαμπρό του και δεν ήθελε να προκαλέσει κι άλλο την κατάσταση, χωρίς να μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα ακολουθούσε.

Όταν ο δράστης μαχαίρωσε την 28χρονη και τον 30χρονο αδελφό της - ο οποίος είχε σπεύσει για να βοηθήσει την οικογένειά του- στην αυλή του σπιτιού, προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητό του. Ακολούθησε καταδίωξη στην περιοχή, οι αστυνομικοί του έκλεισαν το δρόμο, εκείνος έκανε όπισθεν και έπεσε πάνω σε περιπολικό, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε το μαχαίρι, με το οποίο είχε σκοτώσει την σύζυγο και τον αδελφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, 31 ετών, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα η 28χρονη είχε ζητήσει και δικαστική συνδρομή, καθώς φέρεται συχνά να την ενοχλούσε.

Η κηδεία των δύο αδελφών Κωνσταντίνας και Γιώργου, θα τελεστεί την Τετάρτη στις 10:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη Μακρινίτσα. Επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων και λουλουδιών τα χρήματα να δοθούν στο σύλλογο «Φλόγα».

