Μακρινίτσα: “Δεν θυμάμαι τίποτα” λέει ο δράστης του διπλού φονικού

Από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου ο άνδρας που σκότωσε τη σύζυγό του και το παιδί του.

Υπό την προστασία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, στις 14:00, ο 32χρονος που χθες το βράδυ σκότωσε την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα του 4χρονου παιδιού τους και τον 30χρονο κουνιάδο του, στην Μακρινίτσα του Βόλου.

Ο 32χρονος επιτέθηκε αρχικά στην πεθερά του με μαχαίρι που γλύτωσε με ελαφρά τραύματα, επιτέθηκε στη συνέχεια στη γυναίκα του και στον αδελφό της, στους οποίους κατάφερε θανάσιμους τραυματισμούς. Έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, ο δράστης έπεσε σε μπλόκο της Αστυνομίας, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό του τον Άγιο Βλάσιο, με το αυτοκίνητό του.

«Δεν θυμάμαι τι έκανα. Εγώ πήγα για να δω το παιδί μου και με εμπόδισαν. Μου το απαγόρευσαν και μου είπαν ότι θα με κλείσουν σε ψυχιατρείο. Θόλωσα, έσπρωξα τη γυναίκα μου και τον αδερφό της για να ανέβω στον πάνω όροφο που ήταν το παιδί μου. Δεν κατάλαβα ότι χρησιμοποίησα μαχαίρι. Έχω ένα σκοτεινό πέπλο» ήταν τα λόγια που μετέφερε στον δικηγόρο του.

Σημειώνεται ότι σήμερα επρόκειτο να εκδικασθεί η υπόθεση ακούσιας νοσηλείας του 32χρονου σε ψυχιατρική δομή, μετά από αίτημα που είχε καταθέσει στις 15 Ιανουαρίου η σύζυγός του. Επίσης πριν από λίγες ημέρες, η σύζυγος του και η οικογένειά της είχαν απευθυνθεί σε εισαγγελικό λειτουργό για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του δράστη, διότι κατ’ επανάληψη είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τη βίαιη συμπεριφορά του.

