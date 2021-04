Μαγνησία

Μακρίνιτσα – Πατέρας : Μας απειλούσε μπροστά στους αστυνομικούς

Συγκλονίζει ο πατέρας των δύο νέων που χάθηκαν από τη δολοφονική επίθεση μέσα στο σπίτι τους. Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα παιδιά.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πατέρας της Κωνσταντίνας και του Γιώργου, των δύο νέων που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ο εν διαστάσει σύζυγος της νεαρής, στο σπίτι τους ,στη Μακρινίτσα.

Μιλώντας για τον γαμπρό του, είπε πως «είχε εμμονές, τίποτε άλλο» και αποκάλυψε πως μόλις την προηγούμενη Πέμπτη, ο καθ’ομολογίαν δράστης είχε πάει στο σπίτι της οικογένειας και τους είχε απειλήσει, μπροστά στους αστυνομικούς.

«Εδώ απειλούσε μπροστά στους αστυνομικούς ότι θα θρηνήσουμε θύματα, ήρθε εδώ την προηγούμενη Πέμπτη», δήλωσε κλαίγοντας ο κύριος Αποστόλης, λίγο πριν αποχαιρετήσει τα παιδιά του.

Η κηδεία των δύο νέων θα γίνει σήμερα στις 10:30 στη Μακρινίτσα, ενώ ο δράστης παραδέχθηκε την πράξη του, δηλώνοντας πως «δεν θυμάται τίποτα» και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Η Κωνσταντίνα ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό της, με τον οποίον έχουν ένα αγοράκι κι είχε επιστρέψει στο πατρικό της. Εκεί πήγε προχθές ο σύζυγός της, απείλησε κι επιτέθηκε στη μητέρα της και στη συνέχεια μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 28χρονη μητέρα του παιδιού του. Η κοπέλα είχε προλάβει να καλέσει για βοήθεια τον αδελφό της, τον οποίον ο δράστης συνάντησε στην αυλή, καταφέρνοντας του δύο θανάσιμες μαχαιριές.

Η γυναίκα είχε ζητήσει προστασία από τις Αρχές, αφού φοβόταν για την ασφάλεια και τη ζωή της.

