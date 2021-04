Μαγνησία

Μακρινίτσα: Σπαραγμός στην κηδεία των δύο αδερφών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στη Μακρινίτσα για τους δύο αδικοχαμένους νέους που μαχαιρώθηκαν μέσα στο σπίτι τους. Συγκλόνισε ο πατέρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ανείπωτη θλίψη. Πόνος κι ένα βουβό “αντίο”, με το γοερό κλάμα των δύο απαρηγόρητων γονιών να ακούγεται μόνο στη νεκρική σιγή που επικρατούσε το πρωί στη Μακρινίτσα Πηλίου, στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων νέων, που έπεσαν νεκροί από το μαχαίρι του 31χρονου μακελάρη.

Ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα Τσάπα οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία, στο χωριό όπου μεγάλωσαν.

Η 28χρονη, μητέρα ενός παιδιού 2,5 ετών, μπήκε πριν δύο χρόνια νύφη σε αυτήν την εκκλησία, πριν από έναν χρόνο ως μητέρα στη βάφτιση του παιδιού της και σήμερα νεκρή για το τελευταίο της ταξίδι.

Στο πλάι της οικογένειας στενοί συγγενείς, φίλοι και το χωριό που δε μπορεί να πιστέψει το κακό που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πατέρας της Κωνσταντίνας και του Γιώργου, των δύο νέων που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ο εν διαστάσει σύζυγος της νεαρής.

Μιλώντας για τον γαμπρό του, είπε πως «είχε εμμονές, τίποτε άλλο» και αποκάλυψε πως μόλις την προηγούμενη Πέμπτη, ο καθ’ ομολογίαν δράστης είχε πάει στο σπίτι της οικογένειας και τους είχε απειλήσει, μπροστά στους αστυνομικούς. «Εδώ απειλούσε μπροστά στους αστυνομικούς ότι θα θρηνήσουμε θύματα, ήρθε εδώ την προηγούμενη Πέμπτη», δήλωσε κλαίγοντας ο κύριος Αποστόλης, λίγο πριν αποχαιρετήσει τα παιδιά του.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκτέλεσε την πρώην μπροστά στο παιδί τους (σκληρές εικόνες)

Θεσσαλονίκη: φοιτητές και αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το “Ολύμπιον”

Χρούσος στον ΑΝΤ1: απειροελάχιστος ο κίνδυνος για όσους εμβολιαστούν με AstraZeneca (βίντεο)