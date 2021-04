Λακωνία

Φωτιά στη Λακωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα.

(φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας, του Δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία.

Στον τόπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακρινίτσα: Σπαραγμός στην κηδεία των δύο αδερφών (βίντεο)

Πέθανε ο Λευτέρης Μυτιληναίος (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: φοιτητές και αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το “Ολύμπιον”