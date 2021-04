Μαγνησία

Φονικό στη Μακρινίτσα: σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Σοκάρει το ιατροδικαστικό πόρισμα, για τα χτυπήματα με μαχαίρι, που δέχτηκαν τα δύο αδέλφια. ​Ράγισαν καρδιές στην κηδεία τους.

Ράγισαν καρδιές σήμερα στη Μακρινίτσα, όπου κηδεύτηκαν τα δύο αδέλφια που έπεσαν νεκρά από το μαχαίρι του πρώην γαμπρού της οικογένειας.

Και τα δύο αδέλφια φέρουν από δύο τραύματα, ένα στην κοιλιά και ένα στο στήθος. Τα δεύτερα χτυπήματα στην καρδιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, είχαν φορά από επάνω προς τα κάτω, που σημαίνει πως τα δύο θύματα είχαν ήδη λυγίσει μετά το πλήγμα που προηγήθηκε στην κοιλιακή χώρα.

Πιθανόν είχαν γονατίσει κι είχαν παραδοθεί στο φερόμενο ως δράστη, ο οποίος παρ’ όλα αυτα φαίνεται πως τους έδωσε και τη χαριστική βολή στην καρδιά, μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις η ρήξη του μυοκαρδίου ήταν τέτοιας έκτασης που δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να σωθούν.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος ήταν 33 εκατοστών, μοιάζει με αυτά που χρησιμοποιούν οι δύτες, μιλάμε δηλαδή για μια λάμα, με μεγάλη ισχύ.

Ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα Τσάπα οδηγήθηκαν σήμερα στην τελευταία τους κατοικία, στο χωριό όπου μεγάλωσαν.

Η 28χρονη, μητέρα ενός παιδιού 2,5 ετών, μπήκε πριν δύο χρόνια νύφη σε αυτήν την εκκλησία, πριν από έναν χρόνο ως μητέρα στη βάφτιση του παιδιού της και σήμερα νεκρή για το τελευταίο της ταξίδι.

Στο πλάι της οικογένειας στενοί συγγενείς, φίλοι και το χωριό που δε μπορεί να πιστέψει το κακό που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής.

