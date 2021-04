Δωδεκανήσα

Σεισμός στη Νίσυρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη σεισμική δραστηριότητα την νύχτα ,σε θαλάσσια περιοχή νότια της Νισύρου.

Δύο «ασθενείς» σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο νότια της Νισύρου, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 00:54 και είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακολούθησε στις 03:33 δεύτερη, μεγέθους 4,4 βαθμών.

Το επίκεντρο των δύο σεισμών εντοπίστηκε αντίστοιχα 13 και 14 χιλιόμετρα νότια της Νισύρου, σχεδόν 350 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια την Πέμπτη

Ισπανία: το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγείται μόνο στις ηλικίες 60-65

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test την Πέμπτη