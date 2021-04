Θεσσαλονίκη

Αγωνία για αγνοούμενο ψαρά

Έρευνες για τον εντοπισμό του ψαρά τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σε εξέλιξη είναι από χθες το μεσημέρι έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονου ερασιτέχνη ψαρά στη θαλάσσια περιοχή Αρσανά Μορφονού του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ιδιώτης δήλωσε ότι η λέμβος του Ρουμάνου αλιέα ανετράπη, με αποτέλεσμα ο ίδιος να πέσει στη θάλασσα και έκτοτε αγνοείται.

Μόλις ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Ιερισσού και Αγίου Όρους ξεκίνησαν έρευνες, στις οποίες συμμετέχουν διά θαλάσσης δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού κι ένας ιδιώτης δύτης, ενώ από ξηράς ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού.