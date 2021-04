Μεσσηνία

Έγκλημα στην Κυπαρισσία: βίντεο – ντοκουμέντο με τον πυροβολισμό

Στις εικόνες από κάμερα ασφαλείας έχουν καταγραφεί οι κραυγές και οι κινήσεις του δράστη.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει καρέ - καρέ τα λεπτά της στυγερής δολοφονίας του άτυχου 39χρονου στην Κυπαρισσία, φέρνει στη δημοσιότητα το Ionian TV.

Στο βίντεο φαίνονται όλες οι κινήσεις του δράστη από τη στιγμή που φτάνει στο κατάστημα με το όπλο στο χέρι.

Λίγα δευτερόλεπτα αφού εισέρχεται ακούγεται ο κρότος του μοιραίου πυροβολισμού, που έκοψε το νήμα της ζωής του αδικοχαμένου Κώστα και στη συνέχεια ο δράστης εξέρχεται από το κατάστημα.

Στο βίντεο φαίνονται οι έντρομοι περαστικοί που σαστίζουν στη θέα του όπλου στα χέρια του 72χρονου. Κάποιοι καλούν σε βοήθεια.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 72χρονος στέκεται για αρκετά λεπτά έξω από το κατάστημα, περπατώντας πάνω - κάτω, μέχρι να αποχωρήσει από το σημείο.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά το ασθενοφόρο καταφθάνει για να μεταφέρει τον άτυχο Κώστα, πατέρα ενός παιδιού στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Παρόλα αυτά ο άνδρας δεν τα καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή...

