ΑΠΘ: Συνθήματα και απειλές κατά καθηγήτριας (εικόνες)

Αντιεξουσιαστές έγραψαν στους τοίχους απειλητικά μηνύματα κατά της καθηγήτριας. Τι αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της στα social media.

Επίθεση σε βάρος της καταγγέλλει η Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Νιόβη Παυλίδου, καθώς “εξωπανεπιστημιακοί” έγραψαν απειλητικά συνθήματα εναντίον της σε τοίχους του ΑΠΘ.

Όπως αναφέρει η ίδια, σε ανάρτησή της στα social media:

«Το τελευταίο μίλι είναι βαρύ και επίπονο! Παρόλο που ζήσαμε πολλά στο Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια, ομολογώ ότι αυτή η κίνηση με ξάφνιασε. Έχω απομακρυνθεί εδώ και ένα χρόνο από το πανεπιστήμιο, και οι τοποθετήσεις μου γύρω από τα πανεπιστημιακά είναι λιγοστές και ψύχραιμες. Χαίρομαι που στο ΑΠΘ διατηρήσαμε γενικά καλό επίπεδο σπουδών μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και πιστεύω ότι οι φοιτητές μας το καταλαβαίνουν.

Όσο για τους “εξωπανεπιστημιακούς” παράγοντες, αυτοί είναι πραγματικά ζήτημα της πολιτείας, όχι δικό μας. Αξίζει στη νεολαία μας μια καλή ποιότητα σπουδών! Και πρέπει να την εξασφαλίσουμε ως κοινωνία.»

Ο συνάδελφός της, καθηγητής Στράτος Στυλιανίδης, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο πρόσωπο της συναδέλφου του, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook «Είμαστε όλοι με τη Νιόβη».

Αναλυτικά, ο κ. Στυλιανίδης γράφει:

«Είμαστε όλοι με την Νιόβη

Η Νιόβη Παυλίδου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Πρόσφατα, ανέλαβε την τιμητική θέση του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας σημαντικός ρόλος που επιδιώκει συγκλίσεις στις προστριβές πολιτών με τη διοίκηση.

Η Νιόβη έχει μια εξαιρετική διαδρομή σε ένα ανδροκρατούμενο Πολυτεχνείο. Καταξιωμένη, δραστήρια, τολμηρή, “βγήκε” μπροστά όταν έπρεπε. Στα δύσκολα. Δεν κρύφτηκε, όπως δεν κρύβεται και σήμερα.

Η φασιστική στοχοποίηση που δέχθηκε σήμερα με την αναγραφή συνθημάτων δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες της Νιόβης. Δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες όλων μας για ένα ανοικτό πανεπιστήμιο που είναι απέναντι στην παραβατικότητα. Η βία και ο εκφοβισμός θα εκδιωχθεί οριστικά από το Πανεπιστήμιο. Το Κράτος Δικαίου μας προστατεύει.»

