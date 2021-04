Δωδεκανήσα

Νέος σεισμός στην Νίσυρο

Ακόμα μία σεισμική δόνηση ταρακούνησε το νησί. Ποιο ήταν το μέγεθος του νέου σεισμού.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:23 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Νισύρου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νισύρου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 6,9 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα το πρωί, είχαν σημειώθει άλλες δύο δονήσεις στην περιοχή.

Το επίκεντρο των δύο σεισμών εντοπίστηκε αντίστοιχα 13 και 14 χιλιόμετρα νότια της Νισύρου, σχεδόν 350 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

