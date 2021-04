Εύβοια

Τραγωδία στην Ερέτρια: Συγκλονίζει ο γιός ενός εκ των θυμάτων

Σπαρακτικό μήνυμα στέλνει , μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο γιος ενός εκ των εργατών που σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Λίγα 24ωρα μετά το φρικτό τέλος του πατέρα του, στο εργατικό δυστύχημα της Εύβοιας, τα λόγια του Θανάση Τότσκα, γιού του νεκρού εργάτη είναι σπαρακτικά:

«Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για εμάς αυτό που συνέβη. Και για εμένα και την οικογένεια. Έφυγε πολύ νέος δυστυχώς, έφυγε πολύ ξαφνικά και άδικα. Δεν αξίζει σε κάνεναν κάτι τέτοιο να συμβεί, όπως το τέλος του δικού μου πατέραΘέλω να ευχαριστώ όλον τον κόσμο που μας στήριξε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να μην ξανασυμβεί τέτοιο κακό»



Ο πατέρας του, μαζί με τους υπόλοιπους που χάθηκαν, εργάζονταν μαζί, στο ίδιο συνεργείο, για χρόνια. Ήταν έμπειρος και πάντα πρόσεχε τους συναδέλφους του. Κανείς όμως δεν μπορούσε να προβλέψει την μοιραία στιγμή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης που τους χτύπησαν και τους σκότωσαν ακαριαία

«Θέλω να ευχηθώ δύναμη και κουράγιο σε όλες τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους. Για τον πατέρα μου όλοι τους δεν ήταν απλώς συνάδεφλοι, αλλά φίλοι. Δούλευαν χρόνια μαζί. Ήταν ένας άδικος θάνατος και πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε την αλήθεια για το πως έγινε αυτό το κακό...», τονίζει ο κ. Τότσκας

Ήδη η οικογένεια Τότσκα ενώπιoν εισαγγελέα δήλωσε την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του εργοδηγού, του μηχανικού και της επιβλέπουσας του έργου, ενώ θα αναζητήσει πιθανές ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ, της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο και του υπεργολάβου.

