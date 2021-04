Μαγνησία

Self test: Σχολείο παρέλαβε από γονέα άρνηση τεστ με δικηγορική πράξη!

Ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις για τα self test σε μαθητές, ενώ τα Λύκεια ανοίγουν από Δευτέρα.

Ακόμη και δικηγορική πράξη άρνησης υποβολής του μαθητή σε ιατρική πράξη (τεστ για την ανίχνευση του COVID-19) δέχθηκε σχολική μονάδα στον Βόλο από γονέα που αρνείται να υποβάλει το παιδί του στη διαδικασία του τεστ. Τη Δευτέρα 12 Απριλίου ξεκινούν τη διά ζώσης λειτουργία τους τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια ενώ τα ειδικά σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, ωστόσο το αγωνιώδες ερώτημα τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος μαθητής ή ακόμη και εκπαιδευτικός αρνηθεί να κάνει το τεστ παραμένει αναπάντητο.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων θα διενεργείται self test από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα τεστ θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, και θα είναι απαραίτητα κατά την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Αν το self-test είναι αρνητικό για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Αν το self-test είναι θετικό θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές ή εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.

Ωστόσο διευθυντές σχολικών μονάδων της Μαγνησίας δεν κρύβουν την αγωνία τους τι μέλει γενέσθαι με μαθητές οι γονείς των οποίων δεν επιθυμούν την υποβολή των παιδιών τους σε τεστ ή ακόμη και με αρνητές συναδέλφους τους. «Τι θα κάνουμε σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος αρνείται να υποβληθεί σε τες ή γονέας δεν επιτρέψει στο παιδί του; Θα έχουμε το δικαίωμα να μην τους δεχόμαστε στο σχολείο; Ηδη σήμερα, στα ειδικά σχολεία που συνεχίζουν να λειτουργούν δια ζώσης υπάρχουν γονείς που αρνούνται να υποβληθούν τα παιδιά τους σε τεστ. Γονέας έφθασε στο σημείο να προσκομίσει ακόμη και δικηγορική πράξη άρνησης αποδοχής ιατρικής πράξης», εκφράζουν τον προβληματισμό τους εκπαιδευτικοί.

Εκπαιδευτικοί θέτουν μία ακόμη παράμετρο. «Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόσβαση στα self test θα έχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Δεν είναι όμως οι μοναδικοί που μπαίνουν στα σχολεία και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν φορείς υπερμετάδοσης. Το Υπουργείο Παιδείας ξέχασε τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες, τους ιδιοκτήτες κυλικείων που αποτελούν μέρος της σχολικής καθημερινότητας;», διερωτώνται εκπαιδευτικοί και περιμένουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους βασανίζουν.

