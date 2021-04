Πέλλα

Τροχαίο μετά από καταδίωξη στην Έδεσσα

Δέκα άτομα επέβαιναν στο όχημα. Πώς έγινε το τροχαίο.

Τροχαίο σημειώθηκε στην Έδεσσα τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. καταδίωξε όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε αποστραγγιστικό κανάλι.

Το τροχαίο έγινε κοντά στο χωριό Μαυροβούνι και στο αυτοκίνητο επέβαιναν δέκα μετανάστες.

Οι εννέα από τους δέκα επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των αστυνομικών, ενώ ο ένας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της περιοχής.

Για τον απεγκλωβισμού επιχείρησαν δύο πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με ένα όχημα της Υπηρεσίας.

Πηγή: thestival.gr

