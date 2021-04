Μεσσηνία

Έγκλημα στην Κυπαρισσία: Αμετανόητος ο δράστης

«Τώρα που σε σκότωσα πάρε την Αστυνομία», είπε σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο 72χρονος που οδηγήθηκε εν μέσω αποδοκιμασιών στον Ανακριτή.

Μια ολόκληρη πόλη δάκρυσε χθες το απόγευμα, όταν λίγο μετά τις 5.00 η οικογένεια του 39χρονου Κώστα τού είπε το στερνό αντίο στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κυπαρισσία. Ακόμα και χθες κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τον τόσο άδικο χαμό του 39χρονου για μια τόσο ασήμαντη αφορμή, από το χέρι του 72χρονου συνταξιούχου λαχειοπώλη, με μια σφαίρα, η οποία αν είχε σταματήσει μισό εκατοστό πιο μπροστά, όπως αποκάλυψε ο ιατροδικαστής Καλαμάτας Ιωάννης Δούζης που διενήργησε την νεκροψία – νεκροτομή, δε θα είχε αποβεί μοιραία.

Οι πληροφορίες θέλουν τον 72χρονο να παραμένει αμετανόητος, αν και από χθες είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί τις συνέπειες των πράξεών του και να δηλώνει ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, όπου οδηγήθηκε, ότι ήταν «θέμα τιμής». Αρνήθηκε την εκπροσώπησή του από δικηγόρο, ζητώντας να του επιβληθεί η ανώτερη ποινή για την πράξη του, ενώ σήμερα θα οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί, εν μέσω αποδοκιμασιών.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή βιολόγου που βρέθηκε έξω από το κατάστημα την ώρα της δολοφονίας, η οποία άκουσε τον 72χρονο, κρατώντας ακόμα το όπλο στο χέρι, να επιστρέφει στην πόρτα και να φωνάζει: «Τώρα που σε σκότωσα, πάρε τηλέφωνο στην Αστυνομία. Που θα μου πεις εμένα ότι με γράφεις…».

«Θέμα τιμής…»

Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην Καλαμάτα και από εκεί χθες το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, πως -σύμφωνα με πληροφορίες- η οικογένειά του δεν τον επισκέφτηκε μετά τη σύλληψή του, ακόμα κι όταν τους ζητήθηκε να του φέρουν προσωπικά του είδη.

Ο 72χρονος εμφανίσθηκε ενώπιον του εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας και οπλοκατοχής και του ασκήθηκαν διώξεις.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δείχνουν πως όλα ξεκίνησαν από ένα λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ύψους 143 ευρώ, τον οποίο ο 72χρονος θεώρησε υπερβολικό.

Επί 2 ολόκληρα λεπτά…

Το πρωί της Τετάρτης πήγε στο μοιραίο κατάστημα , στον κεντρικότερο δρόμο της Κυπαρισσίας, την Ελ. Βενιζέλου, έκανε φασαρία για το λογαριασμό του και έφυγε εκνευρισμένος. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 39χρονος προσπάθησε να τον εξυπηρετήσει ευγενικά και εξηγώντας του ότι πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

Λίγο αργότερα, όμως, ο 72χρονος επέστρεψε με ταξί, ενώ κατευθύνθηκε και πάλι στο κατάστημα περνώντας μπροστά από άλλον πολίτη που περίμενε να μπει. Μπήκε, έβγαλε το μικρό περίστροφο και χωρίς δισταγμό πυροβόλησε τον 39χρονο που βρισκόταν πίσω από το σταντ στην κοιλιακή χώρα.

Ακολούθως, με το περίστροφο στο χέρι βγήκε και άρχισε να περπατά πότε νευρικά και πότε πιο ήρεμος στο πεζοδρόμιο και το δρόμο μπροστά από το κατάστημα. Μάλιστα, κάποια στιγμή πλησίασε και πάλι την είσοδο του καταστήματος, είπε κάτι και άρχισε ξανά να περπατά. Από την ώρα που πυροβόλησε και βγήκε από το κατάστημα και μέχρι την ώρα που αποχώρησε από το σημείο, οι κάμερες διπλανών επιχειρήσεων τον έχουν καταγράψει επί δύο ολόκληρα λεπτά να περπατά στο πεζοδρόμιο και το δρόμο.

Μετά την πράξη του εμφανίσθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, όπου παραδόθηκε, ενώ παρέδωσε και το όπλο του εγκλήματος.

Για μισό εκατοστό…

Από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής Καλαμάτας, Γιάννης Δούζης, διαπίστωσε ότι ο θάνατος του άτυχου νέου προήλθε από αιμορραγία εξαιτίας τραυματικής ρήξης μεγάλων αγγείων στην κοιλιακή χώρα.

Συγκλονισμένος και ο ίδιος από το περιστατικό, όπως είπε, ο 39χρονος ήταν διπλά άτυχος: εκτός του ότι πυροβολήθηκε, αν η βολίδα ήταν μισό εκατοστό πιο μπροστά, δε θα είχε πεθάνει. Η βολίδα δε βρήκε διέξοδο και «σφηνώθηκε» στην κάτω κοιλιακή χώρα του θύματος.

Ο άτυχος Κώστας πυροβολήθηκε από το δράστη από απόσταση 1,5 μέτρου.

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 72χρονος πήγε στο κατάστημα με το 32αρι πλήρες φυσιγγίων. Σε έρευνα δε που διενέργησε η Αστυνομία στο σπίτι του, βρέθηκαν ακόμα και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο που είχε νόμιμα, ένα ακόμα περίστροφο που είχε παράνομα και 141 φυσίγγια πυροβόλου όπλου και 97 φυσίγγια κυνηγητικού όπλου.

Πηγή: tharrosnews.gr

