Lockdown: “Αντάρτικο” από τους εμπόρους στην Κοζάνη

Τι αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλόγος Κοζάνης.

Αποφασισμένοι να ανοίξουν τα καταστήματά τους από τη Δευτέρα 12 Απριλίου είναι οι έμποροι της Κοζάνης παρά το lockdown που συνεχίζει να ισχύει στην πόλη, σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Στις 9:00 το πρωί μάλιστα θα πραγματοποιήσουν συμβολική διαμαρτυρία έξω από το δημαρχείο της πόλης και στις 10:00 θα σηκώσουν ρολά περιμένοντας να εξυπηρετήσουν τους πελάτες.

«Να ανοίξει η αγορά της Κοζάνης έστω και με click away αλλιώς ζητάμε από όλους, βουλευτές, περιφερειάρχη, δήμαρχο την παραίτησή τους» αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου.

«Εμείς αυτό που ζητήσαμε από την αρχή, είναι μια ενιαία συμπεριφορά απέναντι στο λιανεμπόριο της Κοζάνης, όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές της χώρας που έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο. Πρέπει επιτέλους να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Εδώ και 85 ημέρες είμαστε κλειστά, καθώς είμαστε η πρώτη πόλη που έκλεισε στο δεύτερο κύμα με τοπικό lockdown, ενώ από τις 90 που ανοίξαμε τον Δεκέμβριο, τις 35 λειτουργήσαμε με τη μέθοδο του click – away» τονίζει στο GRTimes ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Θανάσης Δραγατσίκας.

Και προσθέτει: «Σε όλο αυτό το διάστημα πρέπει να πληρώσουμε υποχρεώσεις, έχουμε συσσωρεύσει χρέη, τα 1.000 ευρώ αποζημίωση προφανώς και δε φτάνουν και ακόμη δεν έχουμε πάρει μια υπεύθυνη απάντηση για το τι φταίει αναφορικά με το ιικό φορτίο».

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης στο facebook:

Τόσο καιρό ζητάμε επίμονα να κλείσουν όλα στη περιοχή μας, να γίνει ένα σοβαρό lockdown , να μην είναι μόνο το λιανεμπόριο το εξιλαστήριο θύμα! Θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να ζήσουμε! Προλάβετε να αλλάξετε τις αποφάσεις, να ανοίξει η Αγορά της Κοζάνης έστω και με click away αλλιώς ζητάμε από όλους Βουλευτές, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο την ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ τους!

Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα στο δημαρχείο

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν για την ερχόμενη Δευτέρα (12/4) οι καταστηματάρχες της περιοχής. «Μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που συγκαλέσαμε σήμερα (9/4) θα πραγματοποιήσουμε τη Δευτέρα παράσταση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο, όπου θα ζητήσουμε την παρουσία βουλευτών, του περιφερειάρχη, του δημάρχου των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, ώστε να τους παραδώσουμε ψήφισμα, το οποίο με τη σειρά τους όλοι, θα πρέπει να το παραδώσουν στον πρωθυπουργό. Αυτή η στιγμή είναι πολύ κρίσιμη για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής και είναι σημαντικό να δείξουμε ενότητα, μακριά από μικροπολιτικές» συμπληρώνει ο κ. Δραγατσίκας.

Και καταλήγει αναφέροντας ότι «τα κρούσματα είναι παντού ανεβασμένα και δεν έχει αποδειχτεί ότι γι’ αυτό ευθύνεται το λιανεμπόριο. Πανελλαδικά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον κλάδο μας ανέρχεται στο 6%. Αν σε αυτό συμπεριλάβουμε και περιοχές όπως η Αττική ή Θεσσαλονίκη, τότε γίνεται αντιληπτό ότι στις επαρχιακές πόλεις το φορτίο είναι μηδαμινό. Επιπλέον, είναι ανοικτά τα ασφαλιστικά ταμεία, τα σούπερ – μάρκετ, οι διαδημοτικές μετακινήσεις επιτρέπονται και τώρα θα ανοίξουν και τα σχολεία. Φαίνεται δηλαδή σαν να ευθύνεται μόνο το λιανεμπόριο της Κοζάνης για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ενώ εμείς είμαστε κλειστά».

