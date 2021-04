Αχαΐα

Lockdown - Πάτρα: Εκατοντάδες άτομα σε πλατεία χωρίς μάσκες και αποστάσεις

Απίστευτες εικόνες συνωστισμού σε πλατεία. Επενέβη η Αστυνομία.

Πάνω από 400 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στα Ψηλαλώνια της Πάτρας, το βράδυ της Παρασκευής, πριν ξεκινήσει η απαγόρευση κυκλοφορίας, δημιουργώντας εικόνες τεράστιου συνωστισμού, ενώ μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν φορούσε μάσκες.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ περιπολικά της Αστυνομίας βρέθηκαν στο σημείο, ξεκινώντας την επιχείρηση απομάκρυνσης του πλήθους με τη χρήση προειδοποιητικών ηχητικών μηνυμάτων και τους φάρους των περιπολικών αναμμένους.

Σταδιακά, και χωρίς να σημειωθεί οποιαδήποτε παρεκτροπή, το συγκεντρωμένο πλήθος αποχώρησε από το σημείο.

Δύναμη της αστυνομίας παρέμεινε στην περιοχή για την επιτήρηση της κατάστασης.

Πηγή: Tempo24

