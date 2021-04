Κοζάνη

Κορονοϊός: Έκτακτη σύσκεψη για την Κοζάνη

Έκτακτη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία συγκάλεσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ποιοι θα συμμετάσχουν.

Ευρεία σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14.30, με πρωτοβουλία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και τη συμμετοχή του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα, καθώς και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, υπό το φως των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιος Πετραλιάς, ο εκπρόσωπός Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19, Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς επίσης και οι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Αμανατίδης.

Θα λάβουν επίσης μέρος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, ο Δήμαρχος Βελβεντού, Εμμανουήλ Στεργίου, ο Δήμαρχος Βοΐου, Χρήστος Ζευκλής, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακέντας, ο Δήμαρχος Σερβίων, Χρήστος Ελευθερίου, εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου, των Εμπορικών Συλλόγων της περιοχής, καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Κοζάνης.

