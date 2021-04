Θεσπρωτία

Lockdown: Έπαιζαν πόκερ σε καφετέρια

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον ιδιοκτήτη και ακόμα πέντε άτομα. Τι βρέθηκε στο κατάστημα.

Αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε σήμερα (10-04-2021) μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσπρωτία, όπου διεξάγονταν τυχερό παίγνιο.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και 5 άτομα, που κατηγορούνται – κατά περίπτωση - για διεξαγωγή και συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης είχε εγκαταστήσει εντός του καταστήματος ειδικά διασκευασμένο τραπέζι χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, στο οποίο διεξάγονταν με παιγνιόχαρτα το τυχερό παίγνιο « TEXAS POKER », στο οποίο συμμετείχαν οι 5 συλληφθέντες.

Το παραπάνω τραπέζι κατασχέθηκε καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.730 ευρώ.

Για την παραβίαση των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα στους παραπάνω συλληφθέντες και σε ακόμη 6 θαμώνες του καταστήματος, συνολικού ύψους -8.600- ευρώ.

Προανάκριση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

