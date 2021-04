Κοζάνη

Lockdown στην Κοζάνη: πολύωρη σύσκεψη για το λιανεμπόριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφασίστηκε για την στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Πότε αναμένεται να «σηκώσουν ρολά» τα μαγαζιά. Τι λένε οι έμποροι.

Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τέσσερις ώρες η έκτακτη σύσκεψη για τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Κοζάνη, μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής.

Συζητήθηκε με ποιο τρόπο θα περιοριστεί η διασπορά στην περιοχή και τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα.

Αισιόδοξο είναι το στοιχείο ότι υπήρξε μια μείωση 16% στα κρούσματα.

Από πλευρά της κυβέρνησης υπήρξε δέσμευση για στήριξη των επιχειρήσεων, ενώ επισημάνθηκε πως αν δεν υπάρξει σημαντική επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεδομένων, στόχος είναι να ανοίξουν τα καταστήματα την Δευτέρα 19 Απριλίου.

Από την πλευρά τους οι έμποροι της Κοζάνης ανέφεραν ότι πάντα τηρούσαν τα μέτρα, δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι για την διασπορά και ζητούν να ανοίξουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Μάλιστα, εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων της περιοχής αναμένεται να συζητήσουν το βράδυ για τις επόμενες κινήσεις μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την σημερινή σύσκεψη.

Η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ

Σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρονται τα εξής:

«Ολοκληρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που συνεκλήθη με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα, καθώς και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου.

Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, υπό το φως των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή και παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διασπορά του κορωνοϊού.

Στη σύσκεψη μετείχαν:

ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου ,

, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας ,

, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης ,

, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιος Πετραλιάς,

ο εκπρόσωπός Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19, Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς και

καθώς και οι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Αμανατίδης.

Έλαβαν, επίσης, μέρος

ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης ,

, οι Αντιπεριφερειάρχες Γρηγόρης Τσιούμαρης και Γιώργος Βαβλιάρας ,

και , ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας ,

, ο Δήμαρχος Βελβεντού, Εμμανουήλ Στεργίου ,

, ο Δήμαρχος Βοΐου, Χρήστος Ζευκλής,

ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς και

και ο Δήμαρχος Σερβίων, Χρήστος Ελευθερίου.

Επιπλέον, μετείχαν

ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, Χαράλαμπος Τσαβεκίδης ,

, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κοζάνης, Στέργιος Γκανάτσιος ,

, ο Διοικητής τους Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, Σταύρος Παπασωτηρίου ,

, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, Νίκος Σαρρής ,

, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Αθανάσιος Δραγατσίκας ,

, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας, Μιχάκης Δεληκώστας ,

, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βελβεντού, Ιωάννης Πιτσιώλας ,

, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων, Ιωάννης Παπαμάρκος ,

, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σιάτιστας, Θεόδωρος Λιάτος ,

, ο Πρόεδρος Εστίασης Κοζάνης, Ιωάννης Μπασίνας ,

, ο Πρόεδρος Εστίασης Εορδαίας, Παναγιώτης Κάλφας και το μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Λίμνης Πολυφύτου, Μάρκος Μπουντιός.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν τον λόγο καταθέτοντας επισημάνσεις και προτάσεις, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για την επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή, ενώ αναλύθηκαν και όλα τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία».





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Δολοφονία Καραϊβάζ: Τον σκότωσαν με 10 σφαίρες

Πέθανε ο Ιωάννης Αγγελικούσης